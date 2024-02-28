россия установила четырехмесячный рекорд по экспорту нефти — Finance.ua

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россия установила четырехмесячный рекорд по экспорту нефти

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россия установила четырехмесячный рекорд по экспорту нефти
россия установила четырехмесячный рекорд по экспорту нефти
Общий экспорт российской нефти вырос до самого высокого уровня почти за четыре месяца. Об этом сообщает Bloomberg.
Еженедельный объем поставок российской нефти за семь дней до 22 февраля вырос на 365 тысяч баррелей в день — до 3,5 млн. Это на 215 тысяч баррелей в день выше целевого показателя. Такой рост позволил компенсировать затруднения с поставкой российской нефти марки «Сокол».
Последние возникли из-за того, что индийские нефтепереработчики начали опасаться американских санкций и были вынуждены пересмотреть свои планы из-за роста стоимости перевозок, отмечает издание.
В настоящее время по меньшей мере 14 грузов с нефтью «Сокол» находятся на судах, их общий объем составляет около 10 миллионов баррелей, пишет СМИ. Как сообщалось ранее, всего несколько таких грузов в этом месяце доставили в Индию.
В прошлом году Индия заняла первое место по морскому импорту российской нефти. По оценкам экспертов, с января по май 2023-го россияне увеличили поставки нефти в Индию до 37 млн ​​тонн — это примерно в 11 раз больше, чем за тот же период позапрошлого года (за весь 2022 год Индия импортировала 33,4 млн т российской нефти).
В феврале стало известно, что россияне получили «беспрецедентный» доход от экспорта нефти. При этом индийские нефтепродукты, производимые из российской нефти, активно закупают в том числе США.
По материалам:
УНІАН
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