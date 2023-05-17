россия тратит на войну в Украине почти $373 млн ежедневно — Finance.ua
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россия тратит на войну в Украине почти $373 млн ежедневно

Мир
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россия тратит на войну в Украине почти $373 млн ежедневно
россия тратит на войну в Украине почти $373 млн ежедневно
россия тратит на войну в Украине 30 млрд рублей в день.
Такую оценку со ссылкой на данные системы «Электронный бюджет» привел Янис Клюге, научный сотрудник Немецкого института проблем международной безопасности.
Расходы российского бюджета на финансирование армии, брошенной на войну с Украиной, на начало мая превысили 3 трлн.
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По данным Минфина, только по открытым статьям в разделе «национальная оборона» бюджет потратил 789,8 млрд руб. по состоянию на 15 мая. К этой сумме нужно добавить еще секретные расходы — 3 трлн руб., из которых 80% (2,4 трлн руб.) достается военным.
«Таким образом, в среднем каждый месяц боевых действий обходится бюджету примерно 720 млрд руб. Это два годовых бюджета богатых регионов, таких как Ямало-Ненецкий или Ханты-Манийский автономные округа (330 млрд руб.). Ежедневно военная машина „съедает“ около 30 млрд рублей — сумму, сопоставимую с той, которую беднейшие регионы собирают в казну за год», — отмечает The Moscow Times.

Справка Finance.ua:

  • прошедшая 16 мая ночная атака россии по Украине стране-агрессору стоила по меньшей мере 119 млн долл. Такие подсчеты сделали журналисты «Экономическая правда» по данным командования Воздушных сил ВСУ;
  • ЕБРР прогнозирует, что скорое восстановление Украины после завершения войны потребует дополнительных инвестиций в размере около $50 миллиардов в год благодаря притоку иностранного капитала, в том числе частного.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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