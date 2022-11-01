россия теряет деньги из-за цен на газ в Европе — еврокомиссар Симсон Сегодня 17:32

Цены на газ в Европе стабильно снижаются с августа, что является хорошей тенденцией для европейцев и означает снижение доходов для россии.

Об этом сказала еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон в интервью

«Мы видим, что шаги, которые мы уже предприняли для преодоления кризиса — например, сокращение спроса на газ на 15% и заполнение хранилищ более чем на 90% — срабатывают, а цены на газ стабильно снижаются с августа. Это не только хорошая новость для наших потребителей, но это также означает уменьшение доходов для россии», — сказала она.

Симсон сообщила, что Европейская комиссия действительно предложила ряд мер по борьбе с неоправданно высокими ценами на энергоносители, включая цену на газ, которая не перестала быть объектом манипуляций со стороны россии.

Следующая встреча ЕК по этому вопросу состоится в конце ноября.

«Среди других инструментов Еврокомиссия готова разработать динамическое ограничение цены на газ для виртуальной торговой точки TTF, если получит соответствующий мандат со стороны Совета ЕС. Следующая встреча министров энергетики состоится 24 ноября», — пояснила она.

В последнюю неделю августа спотовые цены на газ в Европе превысили 3 тыс. евро за тысячу кубометров. Уже в сентябре стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 2,4 тыс. долларов за тысячу кубометров.

УНІАН По материалам:

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