россия специально срывает посевную в Украине: Зеленский предупредил мир о дефиците еды — Finance.ua
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россия специально срывает посевную в Украине: Зеленский предупредил мир о дефиците еды

Сегодня 13:32Казна и Политика
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россия специально срывает посевную в Украине: Зеленский предупредил мир о дефиците еды
Украина из-за войны ограничила экспорт зерна, а российские военные целенаправленно срывают посевной. Самой Украине продовольствия хватит, но такая ситуация грозит нехваткой еды в других странах.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на 20-м Дохийском форуме. Его обращение транслировалось в эфире всеукраинского телемарафона.
«Настоящие проблемы впереди. Украина — один из важнейших экспортеров продовольствия. Это пшеница, растительное масло, кукуруза и другая аграрная продукция из нашей страны. Это основа стабильности и внутренней безопасности многих стран в разных регионах мира... Мы все вместе должны не допустить дефицита еды в мире из-за этой войны. Санкционная политика, все ограничения вводятся только ради одного — чтобы россия начала искать мир», — отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что мировые рынки продовольствия еще не пришли в норму после пандемии, которая привела к ценовым шокам. Застраховаться от последствий продовольственного кризиса невозможно.
«Невозможно застраховаться, если еды не будет хватать физически. Российские войска разрушают поля в Украине, взрывают аграрную технику, уничтожают запасы топлива, которые необходимы для посевной. Они заблокировали наши морские порты... Нашей стране хватит продовольствия, но отсутствие экспорта из Украины ударит по многим народам в исламском мире, в Латинской Америке и в других частях планеты», — заявил президент.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Обозреватель
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