россия сократила добычу нефти — Finance.ua

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россия сократила добычу нефти

Сегодня 12:21Энергетика
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Среднесуточная добыча нефти с конденсатом в россии по состоянию на 3 апреля составляет около 1,4 миллиона тонн, что на 3,9% меньше, чем в марте.
Об этом сообщает «Интерфакс».
Нефтяные компании снизили производство на 49 тыс. тонн (4,1%). Экспорт нефтяного сырья по системе «Транснефти» увеличился на 2,6 тыс. т — до 575,6 тыс. т. Экспорт сырья в ближнее зарубежье (беларусь) пока не зафиксирован, тогда как в прошлом месяце он составил 8,6 тыс. т/сутки.
Экспорт российских ресурсов в системе «Транснефти» в дальнем зарубежье вырос на 6% против марта.
В систему было принято 29 тыс. т нефти из Казахстана, что на 7 тыс. т больше, чем в марте, но эта нефть не была протранзитирована, в то время как в марте транзит составил в среднем 19 тыс. т в сутки.
По данным другой статистики, в течение апреля объемы товарной нефти в товарных парках компаний выросли на 756 тыс. т и к началу апреля составляют 2,2 млн т, при этом свободные емкости за прошлый месяц сократились на 1 млн т — до 2,8. млн т.е.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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