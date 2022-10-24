россия собирается похитить еще миллионы тонн украинского зерна — DW Сегодня 09:15 — Аграрный рынок

До конца 2022 года россия может вывезти в общей сложности 1,8 миллиона тонн зерна с оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщает DW со ссылкой на отдел расследований NDR.

С начала войны рф против Украины около миллиона тонн уже отправили из морских портов аннексированного Крыма: из Севастополя вышли около 20 судов с пшеницей и другим зерном. Большинство грузов направились в россию, Сирию и Турцию.

Из товарных списков следует, что до конца года планируется еще около 40 раундов из Севастополя. Кроме того, по данным NDR, россия, вероятно, уже организовала логистику для транспортировки зерна, которое еще только планируется захватить на украинских территориях.

Если российские планы будут реализованы, рф может получить за счет нелегального экспорта зерна около 600 миллионов долларов, говорится в расследовании.

Хищение зерна из Украины:

По состоянию на 17 июня россия украла до 500 000 тонн украинской пшеницы на сумму 100 миллионов долларов с момента российского вторжения в феврале.

Большая часть этого груза была доставлена грузовиками в порты в оккупированном Крыму, а затем перевезена судами, в том числе находящимися под западными санкциями.

Госдепартамент США называл российские суда «Матрос Кошка», «Матрос Позинич» и «Михаил Ненашев» подозревающимися в перевозке краденого зерна.

Эти суда курсировали между Керченским проливом, разделяющим Крым и россию, и разными портами в восточном Средиземноморье.

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УНІАН По материалам:

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