россия снова ограничила объемы транзита нефти из Казахстана — Finance.ua
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россия снова ограничила объемы транзита нефти из Казахстана

Энергетика
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Каспийский трубопроводный консорциум, обеспечивающий работу основного маршрута для экспорта нефти из Казахстана, второй раз за лето объявил о снижении экспорта нефти по заявкам отправителей груза.
Об этом пишет Forbes Russia со ссылкой на заявление КТК.
Снижение экспорта там объяснили повреждением двух нефтеналивных причалов.
Консорциум заявил, что всего в августе водолазы обнаружили трещины в корпусах двух таких устройств. КТК обратился к их производителю — компании IMODCO и контролирующему эксплуатацию классификационному обществу ABS.
Угроза населению, флоре и фауне Черного моря из-за повреждений причальных устройств отсутствует, герметичность оборудования сохранена, инцидентов или аварий с разливом нефти не произошло, утверждает КТК.
В июле российский суд заблокировал работу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), обеспечивающего работу основного маршрута для экспорта нефти из Казахстана. Основанием для решения суда называют проверку 6 мая, в ходе которой Роскомнадзор выявил экологические нарушения на производственных объектах КТК. Позже суд отменил запрет на перевалку нефти и заменил ее на штраф.
КТК — это основной экспортный маршрут для нефти из Казахстана, на который приходится 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов сырья.
Проблемы в работе КТК оба раза возникали после визита в россию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В июне он принял участие в Петербургском международном экономическом форуме.
На пленарной сессии с участием владимира путина он заявил, что так называемые «Л/ДНР», о признании которых накануне вторжения в Украину объявил путин, — это «квазигосударственные территории» и Казахстан против «хаоса», который может наступить, если все нации реализуют свое право на самоопределение.
Напомним:
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству диверсифицировать маршруты поставки нефти в обход рф — после того как российский суд обязал Каспийский трубопроводный консорциум приостановить деятельность на 30 дней.
По материалам:
Економічна Правда
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