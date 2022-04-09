россия с апреля уменьшит добычу нефти — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

россия с апреля уменьшит добычу нефти

Сегодня 04:25Энергетика
9
россия с апреля уменьшит добычу нефтироссия с апреля уменьшит добычу нефти
Добыча нефти в рф по итогам апреля снизится на 4-5% до марта из-за изменения логистики и возможных проблем со страхованием и использованием судов.
Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, сообщает Интерфакс-Украина.
«У нас будет корректировка объемов добычи действительно в апреле в сторону уменьшения, мы это видим, потому что меняется логистика, и финансовые проблемы будут связаны со страхованием, с использованием судов. Все это, конечно, вносит свои коррективы, поэтому в апреле у нас будет корректировка, и я думаю, что, возможно, увидим там снижение в среднем в апреле 4-5% (до марта. — Ред.)», — сообщил Новак.
Он подчеркнул, что снижение добычи не директивно. «Нет, не директивно, это компании будут самостоятельно решать», — подчеркнул он.
«В переработке тоже будут корректировки, также будет снижение загрузки нефтеперерабатывающих заводов. Но я хочу подчеркнуть, что это никак не повлияет на обеспеченность нефтепродуктами нашего внутреннего российского рынка. И экспорт также будет производиться. Но корректировка загрузки нефтеперерабатывающих заводов будет», — сказал он.
Новак отметил, что цифры снижения переработки пока назвать не может: «Я сейчас точно не скажу, потому что там работает штаб».
Он также сообщил, что вопрос создания хранилищ нефти всегда на повестке дня.
«Этот вопрос на повестке дня всегда. Есть определенные объемы, которые мы можем хранить в резервуарах и в трубопроводной системе, но, конечно, это совсем незначительно относительно тех объемов, которые мы добываем и реализуем на экспорт», — сказал он.
Среднесуточная добыча нефти с конденсатом в рф в начале апреля снизилась на 3,9% к марту и составила около 1,4 млн т.
По материалам: НВ
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.