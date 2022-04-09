россия с апреля уменьшит добычу нефти — Finance.ua

россия с апреля уменьшит добычу нефти

Сегодня 04:25 — Энергетика

россия с апреля уменьшит добычу нефти

Добыча нефти в рф по итогам апреля снизится на 4-5% до марта из-за изменения логистики и возможных проблем со страхованием и использованием судов.

Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, сообщает Интерфакс-Украина

«У нас будет корректировка объемов добычи действительно в апреле в сторону уменьшения, мы это видим, потому что меняется логистика, и финансовые проблемы будут связаны со страхованием, с использованием судов. Все это, конечно, вносит свои коррективы, поэтому в апреле у нас будет корректировка, и я думаю, что, возможно, увидим там снижение в среднем в апреле 4-5% (до марта. — Ред.)», — сообщил Новак.

Он подчеркнул, что снижение добычи не директивно. «Нет, не директивно, это компании будут самостоятельно решать», — подчеркнул он.

«В переработке тоже будут корректировки, также будет снижение загрузки нефтеперерабатывающих заводов. Но я хочу подчеркнуть, что это никак не повлияет на обеспеченность нефтепродуктами нашего внутреннего российского рынка. И экспорт также будет производиться. Но корректировка загрузки нефтеперерабатывающих заводов будет», — сказал он.

Новак отметил, что цифры снижения переработки пока назвать не может: «Я сейчас точно не скажу, потому что там работает штаб».

Он также сообщил, что вопрос создания хранилищ нефти всегда на повестке дня.

«Этот вопрос на повестке дня всегда. Есть определенные объемы, которые мы можем хранить в резервуарах и в трубопроводной системе, но, конечно, это совсем незначительно относительно тех объемов, которые мы добываем и реализуем на экспорт», — сказал он.

Среднесуточная добыча нефти с конденсатом в рф в начале апреля снизилась на 3,9% к марту и составила около 1,4 млн т.

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