россия резко увеличит экспорт дизтоплива в Бразилию в апреле — Argus
Ожидается, что импорт дешевого дизтоплива из россии в Бразилии в апреле резко возрастет, составив 53% от общего объема поставляемого в страну дизельного топлива по сравнению с 0,2% годом ранее.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на агентство Argus, занимающееся мониторингом цен на сырьевые товары.
Оценка учитывает ожидаемые поставки российского дизельного топлива на 10-15 судах, обычно перевозящих около 50 тыс кубометров, сообщила агентству Reuters на мероприятии в Сан-Паулу специалист по рынку дизельного топлива Argus Габриэль Морейра.
«Конкурировать сложно, российское дизельное топливо стоит ниже отпускной цены нефтеперерабатывающих заводов и ниже стоимости импортируемого продукта из других стран», — сказала она.
Данные, собранные Argus, также указывают на то, что российский продукт отвоевывает долю рынка у американского дизельного топлива, на которое традиционно приходится большая часть импортируемого Бразилией продукта, которая закупает около 30% своих потребностей за границей.
По словам главы Бразильской ассоциации импортеров топлива Сержио Араужо, российское дизельное топливо поступает в Бразилию примерно на $0,20-0,30 за галлон дешевле импорта из других стран.
По его словам, россия расширяет экспорт дизельного топлива в Бразилию, несмотря на запреты на российский продукт со стороны Европы, который был основным покупателем до того, как рф начала вторжение в Украину в прошлом году.
Бразилия не имеет ограничений на импорт российского дизельного топлива, невзирая на широкие международные санкции. Однако некоторые компании все еще обходятся без покупки российского топлива, опасаясь финансовых санкций, связанных с соблюдением правил.
В 2022 году в импорте дизельного топлива в Бразилию все еще доминировал американский продукт, составлявший 57,2% рынка, тогда как на россию приходился лишь 1%, согласно правительственным данным, собранным Argus.
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