россия просит чипы у Китая из-за их нехватки для карт своей платежной системы Мир — Finance.ua

россия просит чипы у Китая из-за их нехватки для карт своей платежной системы Мир

Сегодня 23:26 — Финтех и Карты

россия просит чипы у Китая из-за их нехватки для карт своей платежной системы Мир

Россия обращается к производителям микрочипов в Китае для карт своей платежной системы Мир, чтобы обойти западные санкции.

Об этом заявил руководитель местной Национальной системы платежных карт (НСПК) Олег Тишаков, сообщает Reuters

Отмечается, что западные санкции, введенные против рф в связи с ее полномасштабным вторжением в Украину, отрезали москву от мировой финансовой системы и почти половины ее золотовалютных резервов в размере 640 млрд долларов.

«Мы ищем новых поставщиков микрочипов и нашли пару в Китае, идет процесс сертификации», — заявил Тишаков.

По его словам, россия сталкивается с нехваткой микрочипов, поскольку азиатские производители приостанавливают производство из-за пандемии коронавируса, в то время как европейские поставщики прекратили сотрудничество с москвой из-за санкций.

Согласно подсчетам Reuters, основанным на данных системы, с конца 2021 года по март 2022 года НСПК выпустила более 2 млн карт Мир, а общее количество карт в обращении сейчас составляет 116 млн.

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