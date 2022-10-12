россия продолжает тратить ракеты на сотни миллионов долларов, чтобы украинцы день-два побыли без света, — Шмыгаль — Finance.ua
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россия продолжает тратить ракеты на сотни миллионов долларов, чтобы украинцы день-два побыли без света, — Шмыгаль

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Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что россия второй день подряд продолжает массированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры и таким образом продолжает тратить десятки ракет ценой в сотни миллионов долларов на то, чтобы украинцы день-два побыли без света.
Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram-канале.
Премьер отметил, что 10 октября из-за ракетных обстрелов было обесточено 3,9 тыс. населенных пунктов. Уже сейчас энергетикам и спасателям удалось возобновить электроснабжение в большинстве регионов.
Так, по его словам, в 3,8 тыс. населенных пунктов вернулся свет. Стабилизированы поставки электричества в западных областях, практически полностью заточены Харьков и Харьковская область. Продолжаются восстановительные работы по обеспечению энергопитания центральных регионов и Киева. Их планируется завершить в течение нескольких дней.
«Но россия не останавливается в своих попытках разрушить нашу энергетическую инфраструктуру. По данным ГСЧС, в эти сутки уже зафиксировано 33 обстрела. Враг продолжает тратить десятки ракет ценой в сотни миллионов долларов на то, чтобы украинцы день-два побыли без света», — написал он.
Шмыгаль отметил, что вчера украинцы по всей стране, откликнувшись на призыв, добровольно снизили потребление электроэнергии в среднем на 10%.
Премьер отметил, что в связи с необходимостью восстановить поврежденную критическую инфраструктуру в некоторых регионах применяется график отключений электроэнергии. Он пояснил, что подобные ограничения потребления не связаны с дефицитом мощности в энергосистеме, а исключительно с необходимостью проведения восстановительных работ.
По его словам, сейчас нет нужды ни в аварийной помощи со стороны европейских стран, ни в импорте электрической энергии.
10 октября Шмыгаль сообщил, что в результате российских ракетных ударов электроснабжение нарушено практически по всей Украине, в 8 регионах есть проблемы с водоснабжением.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Українські Новини
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