россия продолжает получать большую прибыль от экспорта нефти, — Bloomberg
Россия все еще получает большую прибыль от продажи нефти, несмотря на введенные Западом санкции.
Об этом сообщает Bloomberg.
«Повышение в июле ставки экспортной пошлины на поставляемую из России сырую нефть помогло кремлю преодолеть падение потоков в первую неделю месяца», — отмечает издание.
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По данным Bloomberg, ставки пошлины увеличились на 23 процента в период с июня по июль. Таким образом, р сф каждого проданного барреля зарабатывала на 1,42 доллара больше, чем месяц назад.
«Этот прирост помог россии избежать падения поставок сырой нефти на 15 процентов за неделю до 8 июля, а доходы упали всего на 3 млн долларов или на 2 процента», — добавляют в издании.
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