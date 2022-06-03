россия «продала» Сирии краденного украинского зерна на $40 миллионов — Finance.ua
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россия «продала» Сирии краденного украинского зерна на $40 миллионов

Сегодня 16:13Мир
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Зерно, которое российские оккупанты воруют у украинских фермеров на временно оккупированных территориях, среди прочего вывозится в Сирию, куда агрессор отправил уже 100 тысяч тонн пшеницы.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на ответ украинского посольства в Бейруте.
Грузы доставлялись российским судном «Матрос Позинич», которое пришвартовалось в главном морском порту Сирии Латакия в конце мая.
Данные Refinitiv показывают, что «Матрос Позинич» загрузил пшеницу в порт Севастополь в украинском Крыму, который россия аннексировала в 2014 году, с датой отправления 19 мая и местом выгрузки в Сирии. Спутниковые снимки от Planet Labs PBC 29 мая показали то же самое судно, пришвартованное в Латакии.
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«Пшеницу воруют с предприятия, на котором собирается пшеница из трех областей Украины в одну партию, — сообщили в посольстве. — Это преступная деятельность».
В украинском посольстве добавили, что они пытались обратиться к сирийским властям, но так и не получили ответа. За последние три месяца в Сирию поступило более 100 тысяч тонн награбленной украинской пшеницы. С международными ценами на пшеницу более 400 долларов за тонну такой объем должен стоить более 40 миллионов долларов.
Министерство информации Сирии не ответило на обращение Reuters с просьбой прокомментировать получение краденого украинского зерна. Сирийское министерство сельского хозяйства и чиновники в порту Латакии также не ответили на запросы о комментариях.
По материалам: Економічна Правда
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