россия продала нефть за валюту, которую не сможет потратить — Finance.ua
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россия продала нефть за валюту, которую не сможет потратить

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На фоне массовых антироссийских санкций, индийский регулятор не разрешает российским компаниям, получившим оплату за российскую нефть в рупиях, торговать ею на Московской бирже и конвертировать ее в рубли.
Как заявил управляющий директор по развитию бизнеса биржи Кирилл Пестов, у экспортеров накапливается индийская валюта и они не знают, что с ней делать, сообщает The Moscow Times.
«Индийское валютное регулирование ограничивает расчеты в рупиях за пределами Индии», — объяснил Пестов, отметив при этом, что в Индию потекла дешевая российская нефть, и по итогам года поставки выросли в 33 раза.
Мосбиржа ждет решения ЦБ Индии о расширении интернационализации рупии. Поставки индийских товаров в россию буксуют, и в результате формируется гигантский торговый дисбаланс.
Как говорится в материале, в результате российские банки стали отказываться от получения рупий. Они не желают скопления излишков индийской валюты. Поэтому буксует механизм торговли в нацвалютах. Хотя индийский ЦБ одобрил открытие корсчетов в рупиях российским банкам, крупные сделки не проводятся. Использовать рубли вместо рупий не желает индийская сторона.

Ситуация с российской нефтью

5 декабря 2022 года был введен потолок цен на нефть. Это означает, что сырье дороже 60 долларов за баррель запрещается перевозить и страховать. С 5 февраля 2023 года вступил в силу запрет на закупку российских нефтепродуктов.
С 1 февраля 2023 года Путин запретил экспорт нефти по ценовому потолку.
1 марта 2023 года в Кремле признали, что с начала войны в Украине нефть упала в цене в два раза.
2 марта 2023 года появилась информация о том, что россия увеличивает теневой флот для перевозки нефти.
По материалам:
УНІАН
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