россия пробует продавать нефть за рубли, но никто не покупает — Finance.ua

россия пробует продавать нефть за рубли, но никто не покупает

Сегодня 16:28

На прошлой неделе «Роснефть» выставила тендер на 6,5 миллиона тонн нефти с требованием 100% предоплаты в рублях. Но, по данным Reuters, до сих пор не нашлось желающих.

Россия пытается продвигать оплату энергоресурсов в рублях, но получается плохо, — заявил Андрей Ермак, руководитель Офиса Президента.

Ермак подчеркнул, что этот тендер преследовал пропагандистскую цель — объявить требование об оплате нефти в рублях для рынка.

Оплата за газ в рублях

Ранее Россия заявила, что «недружественные» к ней страны должны платить за российский газ рублями.

Но ЕС, а также G7 отказались от этого.

В то же время Венгрия заявила, что готова платить в рублях.

После этого Еврокомиссия направила странам-членам ЕС письмо о том, что оплата газа в рублях является нарушением санкций ЕС.

Последовательная позиция демократических стран в вопросах энергоресурсов очень важна. Не должно быть никаких уступок России, в частности в санкционной политике, — подчеркнул Ермак.

Напомним, что Европа зависима от российского газа — 40% поставки идет из страны-агрессора. Однако многие страны ЕС серьезно настроены на поиски альтернативных источников и уже над этим работают.

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