россия пробует продавать нефть за рубли, но никто не покупает — Finance.ua
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россия пробует продавать нефть за рубли, но никто не покупает

Сегодня 16:28
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На прошлой неделе «Роснефть» выставила тендер на 6,5 миллиона тонн нефти с требованием 100% предоплаты в рублях. Но, по данным Reuters, до сих пор не нашлось желающих.
Россия пытается продвигать оплату энергоресурсов в рублях, но получается плохо, — заявил Андрей Ермак, руководитель Офиса Президента.
Ермак подчеркнул, что этот тендер преследовал пропагандистскую цель — объявить требование об оплате нефти в рублях для рынка.

Оплата за газ в рублях

  • Ранее Россия заявила, что «недружественные» к ней страны должны платить за российский газ рублями.
  • Но ЕС, а также G7 отказались от этого.
  • В то же время Венгрия заявила, что готова платить в рублях.
  • После этого Еврокомиссия направила странам-членам ЕС письмо о том, что оплата газа в рублях является нарушением санкций ЕС.
Последовательная позиция демократических стран в вопросах энергоресурсов очень важна. Не должно быть никаких уступок России, в частности в санкционной политике, — подчеркнул Ермак.
Напомним, что Европа зависима от российского газа — 40% поставки идет из страны-агрессора. Однако многие страны ЕС серьезно настроены на поиски альтернативных источников и уже над этим работают.

Как россияне пытаются обойти санкции. И что из этого следует

По материалам: Телеканал 24
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