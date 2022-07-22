россия признала «недружественными» еще пять стран — Finance.ua

россия признала «недружественными» еще пять стран Сегодня 12:46 — Мир

россия признала «недружественными» еще пять стран

hоссия признала Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию «недружественными» для себя иностранными государствами.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на решение правительства рф.

Это означает, что этим странам будет ограничена возможность нанимать в посольства, консульства и представительства госорганов работников, находящихся на территории россии.

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В россии в начале марта приняли список иностранных стран и территорий, осуществляющих в отношении россии и ее граждан «недружественные действия».

Кроме Украины, в список вошли страны Евросоюза, Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Черногория. Швейцария и Япония.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Слово і Діло По материалам:

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