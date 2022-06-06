россия приняла решение по Airbus и Boeing — Finance.ua

россия приняла решение по Airbus и Boeing

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россия приняла решение по Airbus и Boeing

Комитет по безопасности полетов Союза авиапроизводителей россии придумал, как избавиться от угнанных у Евросоюза самолетов. россияне захотели сократить количество лайнеров Airbus и Boeing в стране, пишут российские СМИ.

На совместном заседании экспертного совета по авиапрому при комитете Госдумы по промышленности и комитету по авиапрому Союза машиностроителей россии было предложено законодательно закрепить ограничение количества эксплуатируемых зарубежных самолетов в российской гражданской авиации.

По мнению специалистов, подобный шаг позволил бы российской отечественной авиаотрасли минимизировать риски, связанные с «деструктивными действиями» иностранных производителей, ограничивающих поставку запчастей, доступ к авиационным тренажерам и технической документации.

При этом отмечается, что парки большинства авиаперевозчиков рф сейчас состоят в основном из иностранных воздушных судов. Так, компании «Победа», S7, «Уральские авиалинии», Utair, Nordwind, Azur Air эксплуатируют исключительно зарубежные лайнеры.

Напомним, россия отказалась возвращать самолеты лизингодателям после решения ЕС полностью запретить поставки самолетов, вертолетов и другой авиатехники в рф. Общая сумма похищенных бортов составляет более 20 млрд долларов.

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