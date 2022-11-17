россия предоставит беларуси кредит на импортозамещение — Finance.ua

россия предоставит беларуси кредит на импортозамещение
беларусь и рф подписали межправительственное соглашение о выделении рб кредита в 105 млрд российских рублей на «импортозамещающие проекты».
Об этом пишет российский Интерфакс со ссылкой на пресс-службу правительства рб.
«Подписано межправительственное соглашение о выделении беларуси кредита на сумму 105 млрд российских рублей на импортозамещающие проекты. Соответствующий документ подписали руководители министерств финансов беларуси и россии», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках подписанного соглашения импортозамещающие кооперационные проекты будут реализовываться на территории беларуси.
«В настоящее время обеими сторонами уже подтверждена готовность к началу финансирования 12 проектов», — резюмировали в пресс-службе.
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