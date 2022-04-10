россия потратит дополнительные нефтегазовые доходы на противодействие санкциям — Finance.ua

россия потратит дополнительные нефтегазовые доходы на противодействие санкциям

Сегодня 15:15

Правительство россии увеличило свой резервный фонд на 273,4 млрд рублей (3,5 млрд долларов по официальному курсу). Деньги пойдут «на обеспечение стабильности экономики в условиях внешних санкций».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение правительства рф.

«Основной источник увеличения резервного фонда — 271,6 млрд рублей — дополнительные нефтегазовые доходы, полученные в I квартале 2022 года», — говорится в сообщении.

Напомним, цены на энергоресурсы резко выросли в начале 2022 года. Нефть поднялась выше 100 долларов за баррель после российского вторжения в Украину. России удается продать свою нефть только со скидкой 30 долларов за баррель, однако даже в этих условиях поступления в российский бюджет значительны.

В частности, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что с начала вторжения россия получила от Европейского Союза 35 млрд евро за энергоносители, в то время как Украина получила от ЕС только 1 млрд евро помощи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.