россия потратила до миллиарда долларов на атаку украинской инфраструктуры во вторник (инфографика) — Finance.ua

россия потратила до миллиарда долларов на атаку украинской инфраструктуры во вторник (инфографика)
Во время массированных ракетных обстрелов во вторник, 15 ноября, российские оккупационные войска выпустили по территории Украины ракет и беспилотников на сумму от полумиллиарда до миллиарда долларов.
Такой вывод можно сделать из данных Воздушных сил по запущенным и сбитым ракетам и БПЛА, приведенным УП.
Отмечается, что 15 ноября оккупанты атаковали Украину 96 крылатыми ракетами воздушного и морского базирования (Х-101, Х-555, «Калибр»), управляемыми авиационными ракетами Х-59, ударными дронами «Shahed-136/131», «Орион» «Орлан-10».
В этот день противовоздушная оборона Украины сбила:
- 75 крылатых ракет (Х-101, Х-555, «Калибр»);
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59;
- 10 дронов Shahed-136/131;
- 1 БпЛА «Орион»;
- 1 БПЛА «Орлан-10».
По состоянию на утро 16 ноября в Киеве после массированной ракетной атаки россии специалисты возобновили питание объектов критической инфраструктуры. В то же время жителям всех регионов нужно быть готовыми к длительным отключениям света.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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