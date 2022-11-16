россия потратила до миллиарда долларов на атаку украинской инфраструктуры во вторник (инфографика) — Finance.ua

россия потратила до миллиарда долларов на атаку украинской инфраструктуры во вторник (инфографика) Сегодня 15:58

Во время массированных ракетных обстрелов во вторник, 15 ноября, российские оккупационные войска выпустили по территории Украины ракет и беспилотников на сумму от полумиллиарда до миллиарда долларов.

Такой вывод можно сделать из данных Воздушных сил по запущенным и сбитым ракетам и БПЛА, приведенным УП.

Отмечается, что 15 ноября оккупанты атаковали Украину 96 крылатыми ракетами воздушного и морского базирования (Х-101, Х-555, «Калибр»), управляемыми авиационными ракетами Х-59, ударными дронами «Shahed-136/131», «Орион» «Орлан-10».

В этот день противовоздушная оборона Украины сбила:

75 крылатых ракет (Х-101, Х-555, «Калибр»);

2 управляемые авиационные ракеты Х-59;

10 дронов Shahed-136/131;

1 БпЛА «Орион»;

1 БПЛА «Орлан-10».

По состоянию на утро 16 ноября в Киеве после массированной ракетной атаки россии специалисты возобновили питание объектов критической инфраструктуры. В то же время жителям всех регионов нужно быть готовыми к длительным отключениям света.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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