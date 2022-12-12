россия потеряет половину энергетического экспорта благодаря санкциям Запада, — эксперты Сегодня 09:45

Благодаря санкциям стран Запада россия потеряет около половины своего энергетического экспорта. Дефицита на мировом рынке не ожидается.

Потери рф от эмбарго на следующий год могут превысить 100 млрд долларов, а добыча сократится более чем на 25%, считает директор энергетических программ «Центра Разумкова» Владимир Омельченко. Эффект от предельной цены он оценивает более скромно.

«Что касается установки прайс-кепа на уровне 60 долларов, это может лишь минимально затронуть российские финансы, поскольку уже сейчас российские компании торгуют нефтью для Китая и Индии по более низкой цене», — отметил эксперт. Но в результате общего пакета энергетических санкций, по оценке Омельченко, россия может лишиться около 51% всего энергетического экспорта.

Директор специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев прогнозирует меньшее сокращение — чуть более 45%. Но даже в этом случае дефицита на рынке не должно быть, считает он.

Напомним, с 5 декабря вступило в силу эмбарго Европейского Союза на импорт морской нефти с территории россии. Кроме того, страны G7 и Австралия ввели ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель для российской нефти.

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РБК daily По материалам:

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