россия потеряет миллиарды на рекламном рынке — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

россия потеряет миллиарды на рекламном рынке

Сегодня 19:27Мир
72
В топ-30 крупнейших рекламодателей России больше половины — иностранные бренды. 13 из 16 уже заявили о выходе из России, приостановке бизнеса. В том числе о снятии всей рекламы.
Об этом пишет Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
«Согласно имеющимся данным от российских аналитиков за прошлый год, потери рекламного рынка составят не менее 51 млрд рублей. И это только среди крупнейших рекламодателей», — говорится в сообщении центра.
Среди компаний, которые присоединились к этому минусу: Nestle, PepsiCo, Procter&Gamble, Volkswagen, L’Oreal, Mars, McDonalds, Bayer и другие.
По материалам: Економічна Правда
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день

Материалы по теме

Материалы по теме

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.