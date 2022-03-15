россия потеряет миллиарды на рекламном рынке — Finance.ua

россия потеряет миллиарды на рекламном рынке

Сегодня 19:27 — Мир

В топ-30 крупнейших рекламодателей России больше половины — иностранные бренды. 13 из 16 уже заявили о выходе из России, приостановке бизнеса. В том числе о снятии всей рекламы.

Об этом пишет Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

«Согласно имеющимся данным от российских аналитиков за прошлый год, потери рекламного рынка составят не менее 51 млрд рублей. И это только среди крупнейших рекламодателей», — говорится в сообщении центра.

Среди компаний, которые присоединились к этому минусу: Nestle, PepsiCo, Procter&Gamble, Volkswagen, L’Oreal, Mars, McDonalds, Bayer и другие.

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