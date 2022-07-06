россия похитила в Мариуполе два иностранных корабля, — Reuters — Finance.ua
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россия похитила в Мариуполе два иностранных корабля, — Reuters

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Поддерживаемые россией сепаратисты захватили два иностранных судна в портовом городе Мариуполь и заявили, что они теперь «государственная собственность». Эти суда прибыли в порт еще до начала войны для погрузки украинского металла.
«Самопровозглашенная Донецкая Народная Республика через Министерство иностранных дел известила две судоходные компании о том, что их суда подверглись „насильственному завладению движимым имуществом с принудительным обращением в государственную собственность“ без какой-либо компенсации владельцам, согласно двум отдельным письмам», — пишет издание.
Компания Smarta Shipping, зарегистрированная в Либерии, владелец сухогруза Smarta под флагом Либерии, одного из двух захваченных судов, заявила, что была проинформирована об аресте по электронной почте 30 июня, назвав его незаконным и «противоречивым всем нормам международного права».
«Такое насильственное присвоение нарушает основные права человека в том, что касается прав собственности», — говорится в заявлении компании.
Как известно, из Мариуполя было вывезено уже минимум три корабля с металлом в Ростов. Владелец украденной продукции, компания «Метинвест», обратилась в офис генерального прокурора с просьбой возбудить уголовное дело по факту грабежа.
Также компания призвала всех своих международных партнеров и операторов морских портов воздержаться от покупки ворованной продукции, а вместо этого сразу сообщать о попытках продажи.
По материалам:
РБК-Україна
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