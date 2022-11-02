россия передумала и вернулась к «зерновому соглашению»: якобы с гарантиями от Украины — Finance.ua

россия передумала и вернулась к «зерновому соглашению»: якобы с гарантиями от Украины Сегодня 15:44 — Казна и Политика

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в Анкаре, что зерновой коридор для экспорта украинского продовольствия заработает с полудня среды, «как это было ранее».

Об этом сообщило агентство Bloomberg News

По словам Эрдогана, министр обороны россии Сергей Шойгу позвонил своему турецкому коллеге, чтобы сообщить о начале операций.

Вскоре после объявления Эрдогана Минобороны рф опубликовало сообщение, что россия возобновляет участие в черноморской зерновой инициативе.

В министерстве заявили, что россия получила «письменные гарантии» от Украины по неиспользованию зернового коридора для ведения боевых действий против россии.

«российская федерация считает, что полученные гарантии пока видятся достаточными, и возобновляет реализацию соглашения — Инициативу безопасной транспортировки зерна и продовольствия из портов Украины („Черноморская инициатива“), остановленную после „теракта“ в Севастополе» — говорится в сообщении министерства.

Напомним, после удара по кораблям Черноморского флота в оккупированном Севастополе россия заявила о приостановлении своего участия в зерновой инициативе. В ООН после этого заявили, что договоренность все равно остается в силе и инспекторы организации продолжат проверку судов.

«Зерновое соглашение» могло бы работать даже без участия российской стороны, если на это будет воля президента Турции Эрдогана.

Путин уже на следующий день стал намекать, что рф готова вернуться к соглашению.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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