россия опирается на три страны для продажи нефти до запрета ЕС — Bloomberg Сегодня 10:45 — Энергетика

Страны, которые помогли Москве сохранить экспорт сырой нефти после ее вторжения в Украину, «возвращают» российскую нефть на рынок. Одну из главных ролей в этом процессе играет Турция.

Об этом пишет Bloomberg

Заметное увеличение объема нефти на танкерах, которым еще предстоит обозначить конечный пункт назначения, усложняет задачу контроля над экспортом из россии, но большинство этих судов оказываются в Индии и Китае. За последние недели фиксируется устойчивый рост совокупного потока российской нефти в Турцию, Китай и Индию.

Поставки в эти страны достигли пика в 2,2 миллиона баррелей в день в июне. Месяц назад эта цифра снизилась примерно на 350 тысяч баррелей в день. Однако поставки в Турцию выросли до самого высокого уровня за год. Кроме того, танкеры с грузом в более 40 тысяч баррелей не указали свой пункт назначения.

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При этом казахстанскую нефть смешивают с российской для создания единого экспортного сорта. После вторжения россии в Украину Казахстан провел ребрендинг своих грузов, чтобы отличать их от отправляемых российскими компаниями грузов. Транзитная нефть специально освобождена от санкций ЕС относительно российских морских перевозок, которые должны вступить в силу в декабре.

Морской экспорт сырой нефти из россии в европейские страны вырос впервые с начала сентября, увеличившись до 714 тысяч баррелей в день, что компенсировало предыдущие потери. Все поставки направлялись в хранилища в Роттердаме.

Экспорт в страны Средиземноморья также раньше подскочил. При этом выросли поставки в Болгарию и Румынию и превысили 200 тысяч баррелей. А вот отгрузки азиатским покупателям в россии сократились. Поставки в Азию в среднем составляли 1,83 миллиона баррелей месяц назад.

Все танкеры, перевозящие сырую нефть в неопределенные пункты назначения в Азии, направляются в сторону Порт-Саида или Суэцкого канала, а окончательные точки разгрузки вряд ли будут известны до тех пор, пока они не пройдут в Красное море. Большинство этих судов прибывают в Индию или Китай, а некоторые суда направляются в другие пункты назначения, как Фуджейра в ОАЭ или Коломбо в Шри-Ланке.

Поступления в военную казну кремля от экспорта сырой нефти увеличились на 9 миллионов долларов до 134 миллионов. Средний доход за последний месяц увеличился на 2 миллиона долларов до 145 миллионов долларов.

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УНІАН По материалам:

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