россия может обойти ограничения цен на нефть, введенные G7 — Reuters Сегодня 08:43 — Энергетика

россия может получить доступ к достаточному количеству танкеров, чтобы транспортировать большую часть своей нефти сверх предела нового верхнего уровня цен G7, что может нивелировать план ограничения поступлений в бюджет россии во время войны в Украине.

Об этом рассказали представители отрасли и официальный представитель США.

Страны Большой семерки договорились в прошлом месяце ограничить продажи российской нефти по низкой цене до 5 декабря, но столкнулись с опаской основных игроков мировой нефтяной промышленности, что этот шаг может парализовать торговлю во всем мире.

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Месяцы дискуссий между США и этими страховыми, торговыми и транспортными компаниями уменьшили беспокойство по поводу их влияния санкций, но все стороны теперь осознают, что россия может в значительной степени обойти этот план своими собственными кораблями и услугами.

Оценки того, что 80-90% российской нефти по-прежнему будут вытекать за пределы механизма ограничения, небезосновательны, заявил агентству представитель министерства финансов США.

В результате всего от 1 до 2 млн баррелей в день экспорта российской нефти и нефтепродуктов может быть остановлено. При том, что в сентябре россия экспортировала более 7 млн баррелей в сутки.

Кроме этого, чиновник добавил, что США известно, что некоторые корабли меняют страну происхождения, а торговые предприятия перемещаются за пределы G7, чтобы уклониться от плана.

По словам чиновника, россия понесет расходы из-за необходимости совершать более длительные рейсы и будет переведена в категорию страхования и финансирования низкого качества, что внушает Соединенным Штатам определенный оптимизм и россия все же будет вынуждена впоследствии продавать нефть в диапазоне ценовых ограничений.

«Теоретически существует достаточно большой теневой флот, чтобы продлить поставки российской нефти после 5 декабря», — заявила глобальный руководитель отдела наливных грузов в гиганте торговли сырьевыми товарами Trafigura Андреа Оливи.

Економічна Правда По материалам:

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