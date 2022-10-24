россия может обойти ограничения цен на нефть, введенные G7 — Reuters — Finance.ua
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россия может обойти ограничения цен на нефть, введенные G7 — Reuters

Энергетика
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россия может получить доступ к достаточному количеству танкеров, чтобы транспортировать большую часть своей нефти сверх предела нового верхнего уровня цен G7, что может нивелировать план ограничения поступлений в бюджет россии во время войны в Украине.
Об этом рассказали представители отрасли и официальный представитель США.
Страны Большой семерки договорились в прошлом месяце ограничить продажи российской нефти по низкой цене до 5 декабря, но столкнулись с опаской основных игроков мировой нефтяной промышленности, что этот шаг может парализовать торговлю во всем мире.
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Месяцы дискуссий между США и этими страховыми, торговыми и транспортными компаниями уменьшили беспокойство по поводу их влияния санкций, но все стороны теперь осознают, что россия может в значительной степени обойти этот план своими собственными кораблями и услугами.
Оценки того, что 80-90% российской нефти по-прежнему будут вытекать за пределы механизма ограничения, небезосновательны, заявил агентству представитель министерства финансов США.
В результате всего от 1 до 2 млн баррелей в день экспорта российской нефти и нефтепродуктов может быть остановлено. При том, что в сентябре россия экспортировала более 7 млн баррелей в сутки.
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Кроме этого, чиновник добавил, что США известно, что некоторые корабли меняют страну происхождения, а торговые предприятия перемещаются за пределы G7, чтобы уклониться от плана.
По словам чиновника, россия понесет расходы из-за необходимости совершать более длительные рейсы и будет переведена в категорию страхования и финансирования низкого качества, что внушает Соединенным Штатам определенный оптимизм и россия все же будет вынуждена впоследствии продавать нефть в диапазоне ценовых ограничений.
«Теоретически существует достаточно большой теневой флот, чтобы продлить поставки российской нефти после 5 декабря», — заявила глобальный руководитель отдела наливных грузов в гиганте торговли сырьевыми товарами Trafigura Андреа Оливи.

Как Европа избавляется от зависимости от российских энергоресурсов

По материалам:
Економічна Правда
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