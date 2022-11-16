россия может использовать зерновой коридор для своего экспорта — Finanacial Times
На девятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину агрессор может использовать «зерновой коридор» для экспорта российского аммиака.
Как сообщает Finanacial Times, ради продолжения работы «зернового коридора» россии могут разрешить экспортировать свой аммиак по тому же коридору, по которому Украина сейчас экспортирует продовольствие.
Как говорится в сообщении, участники переговоров уверены, что стороны договорятся о продлении соглашения до истечения срока его действия в субботу, 19 ноября.
22 июля Украина и россия при посредничестве Турции подписали отдельные соглашения с ООН о возобновлении после начала полномасштабной войны экспорта украинской аграрной продукции. Документами предусмотрен вывоз продукции из портов «Черноморск», «Одесса» и «Южный» и создание безопасных маршрутов.
1 августа из Одессы вышло первое с 24 февраля судно с украинским продовольствием.
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