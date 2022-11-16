россия может использовать зерновой коридор для своего экспорта — Finanacial Times Сегодня 15:33 — Аграрный рынок

На девятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину агрессор может использовать «зерновой коридор» для экспорта российского аммиака.

Как сообщает Finanacial Times , ради продолжения работы «зернового коридора» россии могут разрешить экспортировать свой аммиак по тому же коридору, по которому Украина сейчас экспортирует продовольствие.

Как говорится в сообщении, участники переговоров уверены, что стороны договорятся о продлении соглашения до истечения срока его действия в субботу, 19 ноября.

22 июля Украина и россия при посредничестве Турции подписали отдельные соглашения с ООН о возобновлении после начала полномасштабной войны экспорта украинской аграрной продукции. Документами предусмотрен вывоз продукции из портов «Черноморск», «Одесса» и «Южный» и создание безопасных маршрутов.

1 августа из Одессы вышло первое с 24 февраля судно с украинским продовольствием.

УНІАН По материалам:

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