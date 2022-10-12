россия лишилась 60% рынка морских перевозок нефти в Европе — Finance.ua
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россия лишилась 60% рынка морских перевозок нефти в Европе

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россия потеряла три пятых своих морских продаж нефти в Европе после того, как ввела войска в Украину в феврале.
Об этом пишет Bloomberg.
По данным издания, россия практически полностью потеряет этот рынок через восемь недель, а последние санкции сильно усложнят перенаправление потоков в другие страны.
За четыре недели по 7 октября поставки нефти в Европу составляли в среднем 630 000 баррелей в день, что меньше 1,62 миллиона до вторжения.
Танкеры, перевозящие российскую нефть, теперь вынуждены тратить в 10 раз больше времени на доставку каждого груза в Индию, чем раньше на доставку груза в Польшу.
На прошлой неделе Совет Европейского Союза утвердил решение ввести новый пакет экономических и индивидуальных санкций против россии в ответ на незаконную аннексию украинских территорий.
Также ЕС утвердил решение о введении санкций против еще 30 физических и 7 юридических лиц в связи с российской агрессией против Украины.
По материалам:
Економічна Правда
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