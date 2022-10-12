россия лишилась 60% рынка морских перевозок нефти в Европе — Finance.ua

россия лишилась 60% рынка морских перевозок нефти в Европе Сегодня 05:36

россия потеряла три пятых своих морских продаж нефти в Европе после того, как ввела войска в Украину в феврале.

Об этом пишет Bloomberg

По данным издания, россия практически полностью потеряет этот рынок через восемь недель, а последние санкции сильно усложнят перенаправление потоков в другие страны.

За четыре недели по 7 октября поставки нефти в Европу составляли в среднем 630 000 баррелей в день, что меньше 1,62 миллиона до вторжения.

Танкеры, перевозящие российскую нефть, теперь вынуждены тратить в 10 раз больше времени на доставку каждого груза в Индию, чем раньше на доставку груза в Польшу.

На прошлой неделе Совет Европейского Союза утвердил решение ввести новый пакет экономических и индивидуальных санкций против россии в ответ на незаконную аннексию украинских территорий.

Также ЕС утвердил решение о введении санкций против еще 30 физических и 7 юридических лиц в связи с российской агрессией против Украины.

Економічна Правда По материалам:

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