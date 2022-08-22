россия крупнейший поставщик нефти в Китай в июле — Finance.ua
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россия крупнейший поставщик нефти в Китай в июле

Энергетика
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Согласно данным Главного таможенного управления Китая, импорт нефти из россии составил 7,15 млн тонн, что на 7,6% больше, чем год назад.
Об этом сообщает Reuters.
Российские поставки в июле, составляющие примерно 1,68 млн баррелей в сутки, были ниже майского рекорда — около 2 млн баррелей в сутки.
В настоящее время Китай является крупнейшим покупателем нефти у россии.
С начала этого года импорт нефти из рф составил 48,45 млн тонн, что на 4,4% больше, чем в прошлом году, однако он еще отстает от Саудовской Аравии, которая поставила 49,84 млн тонн.
Значительные российские закупки вытеснили конкурирующие поставки из Анголы и Бразилии, которые в годовом исчислении упали на 27% и на 58% соответственно.
Второй по объему импорта является поставившая Саудовская Аравия, которая поставила до 6,56 млн тонн, или 1,54 млн баррелей в сутки.

Справка Finance.ua:

  • импорт российского угля в Китай в июле увеличился на 14% по сравнению с прошлым годом и достиг наибольшего уровня за последние пять лет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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