россия израсходовала полмиллиарда долларов на ракетную атаку 31 октября — Finance.ua

россия израсходовала полмиллиарда долларов на ракетную атаку 31 октября
Ракетная атака по энергетическим объектам Украины, которую россия провела утром 31 октября, обошлась в 400-600 млн долл. Эта сумма превышает годовые бюджеты Новосибирска или Екатеринбурга — третьего и четвертого по величине городов россии, пишет Обозреватель.
По информации Командования Воздушных Сил ВСУ, россия выпустила по Украине более 50 крылатых ракет Х-101/Х-555. 44 из них сбиты.
- стоимость ракеты Х-101 составляет 13 млн долларов;
- Х-555 — 7,5 млн долларов.
После утренней атаки российских войск 80% потребителей столицы остались без водоснабжения, 350 тыс. жилищ обесточены, сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
В компании ДТЭК уже предупредили об аварийных отключениях электроэнергии.
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