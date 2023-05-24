россия и Китай подписали новые экономические соглашения — Finance.ua

россия и Китай подписали новые экономические соглашения Сегодня 15:15

россия и Китай подписали новые экономические соглашения

Премьер-министр россии Михаил Мишустин во время визита в Китай провел переговоры с премьер-министром Китая Ли Цяном и подписал ряд экономических соглашений.

Как сообщает Reuters , Мишустин является самым высокопоставленным чиновником россии, посетившим Китай с момента российского вторжения в Украину.

На встрече российский премьер заявил, что «отношения между Россией и Китаем находятся на беспрецедентно высоком уровне», подчеркнув, что это связано с «усилением турбулентности на международной арене и закономерностью сенсационного давления со стороны коллективного запада».

Подписанные меморандумы включали соглашение об углублении инвестиционного сотрудничества в сфере торговых услуг, соглашение об экспорте сельскохозяйственной продукции в Китай и соглашение о сотрудничестве в сфере спорта.

Как сообщает Reuters, согласно данным китайской таможни, в апреле экспорт Китая в россию продолжил расти, увеличившись на 153,1% по сравнению с прошлым годом после более чем удвоения в марте. Также прогнозируется, что поставки энергоносителей из России в Китай в этом году возрастут на 40%, а также оговариваются поставки технологического оборудования в россию.

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УНІАН По материалам:

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