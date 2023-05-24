россия и Китай подписали новые экономические соглашения — Finance.ua

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россия и Китай подписали новые экономические соглашения

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россия и Китай подписали новые экономические соглашения
россия и Китай подписали новые экономические соглашения
Премьер-министр россии Михаил Мишустин во время визита в Китай провел переговоры с премьер-министром Китая Ли Цяном и подписал ряд экономических соглашений.
Как сообщает Reuters, Мишустин является самым высокопоставленным чиновником россии, посетившим Китай с момента российского вторжения в Украину.
На встрече российский премьер заявил, что «отношения между Россией и Китаем находятся на беспрецедентно высоком уровне», подчеркнув, что это связано с «усилением турбулентности на международной арене и закономерностью сенсационного давления со стороны коллективного запада».
Подписанные меморандумы включали соглашение об углублении инвестиционного сотрудничества в сфере торговых услуг, соглашение об экспорте сельскохозяйственной продукции в Китай и соглашение о сотрудничестве в сфере спорта.
Как сообщает Reuters, согласно данным китайской таможни, в апреле экспорт Китая в россию продолжил расти, увеличившись на 153,1% по сравнению с прошлым годом после более чем удвоения в марте. Также прогнозируется, что поставки энергоносителей из России в Китай в этом году возрастут на 40%, а также оговариваются поставки технологического оборудования в россию.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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