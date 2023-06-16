россия готовит национализацию активов западных компаний в ответ на санкции — Finance.ua

россия готовит национализацию активов западных компаний в ответ на санкции Сегодня 09:44 — Фондовый рынок

россия готовит национализацию активов западных компаний в ответ на санкции

В россии планируют утвердить полномочия по захвату активов западных компаний и усложнить им выход из страны, поскольку президент россии владимир путин ищет способы отомстить за американские и европейские санкции.

Об этом пишет Financial Times.

На прошлой неделе кремль тайно приказал принять закон, позволяющий присваивать западные активы за символические суммы и обсуждает еще более драконовские меры по полной национализации групп, говорят источники. По словам инсайдеров, экономическая команда путина хотела, чтобы угроза национализации стала частью наказания западных стран, захвативших российские активы, и одновременно поощрением тех, кто играет по кремлевским правилам.

Конфиденциальный кремлевский указ, с которым ознакомилось издание, дает российскому государству приоритетное право покупать любые западные активы для продажи со «значительной скидкой», чтобы их можно было продать с прибылью.

Распоряжение путина, подписанное на прошлой неделе, также требует, чтобы все частные российские покупатели западных активов полностью принадлежали россии или находились в процессе исключения всех иностранных акционеров, что еще больше усложняет любую процедуру выхода.

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Пресс-секретарь путина дмитрий песков заявил FT, что западных инвесторов и компании в россии «больше чем приветствуют», но отметил, что другие полностью прекратили выплату зарплат или просто решили покинуть страну с огромными потерями. «Если компания не выполняет взятые на себя обязательства, то, конечно, она попадает в категорию неблагополучных компаний», — сказал песков. — Мы прощаемся с этими компаниями. И что мы будем делать с их активами после этого — это наше дело".

«Я думаю, что национализация неизбежна. Это только вопрос времени, — сказал источник, находящийся в процессе продажи своих активов в россии. — Государству нужны деньги». Бизнесмен, который сказал, что планирует покинуть рф до того, как начнется национализация, считает, что больше всего пострадают группы сырьевых товаров, поскольку кремль ищет новые способы использовать доходы от экспорта для бюджета.

Он добавил, что технологические компании пострадают меньше, потому что ими «трудно управлять».

Окружение путина обсуждало вопрос национализации западных компаний после полномасштабного вторжения россии в Украину в прошлом году. Но до сих пор он использовал такие полномочия только в редких случаях.

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