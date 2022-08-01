россия до сих пор отказывается возобновить использование турбины для Nord Stream 1 — Finance.ua

россия до сих пор отказывается возобновить использование турбины для Nord Stream 1 Сегодня 16:45 — Энергетика

россия до сих пор отказывается возобновить использование турбины для Nord Stream 1

россия до сих пор отказывается возобновить использование газовой турбины, которую Германия и Канада согласились передать ей, несмотря на санкции, для возобновления поставок газа по трубопроводу Nord Stream 1 в нормальных объемах.

Это подтвердил представитель федерального правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер на брифинге в понедельник.

«Факт состоит в том, что турбину уже можно было использовать. И таким образом устранить уже знакомый повод не поставлять столько (газа), сколько можно было бы поставлять по политическим причинам», — сказал Бюхнер.

Siemens Energy, по его словам, может в любой момент передать турбину российской стороне, но «этот процесс не продвигается дальше по разным причинам, и они политические».

Немецкая сторона не сообщает о точном местонахождении турбины, объясняя это аспектом безопасности. Так что точно не известно, находится ли агрегат в Германии, куда был доставлен из Канады, или уже в россии.

О том, что турбина, прошедшая плановую техническую настройку в Канаде, была доставлена, было доложено еще на прошлой неделе. Другая представительница правительства Кристине Гоффманн тогда признала, что «турбина используется „газпромом“ в качестве оправдания, чтобы не поставлять достаточно газа, это не по вине немецкой стороны, не по вине Канады, не по каким-то техническим причинам, что нет газа... Наше впечатление такое, что сокращение газа или иногда, возможно, сокращение газа и его увеличение снова является частью игры власти (РФ)».

Сообщалось, что «газпром» как владелец турбины не хочет ее принимать из-за того, что турбину доставили не напрямую в точку Портова, а сначала в Германию, а также из-за якобы отсутствия гарантий, что санкции Запада не будут применены в случае использования. За последние недели россия сократила снабжение по основному маршруту экспорта своего газа его снабжение до 20% от мощности и откровенно предлагает Германии запустить газопровод Nord Stream 2, хотя есть технические возможности не только увеличить прокачку по основному трубопроводу, но и по территории Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.