россия будет терять сверхприбыли только вследствие применения полного энергетического эмбарго, — эксперты

Сегодня 21:31 — Энергетика

Только полное энергетическое эмбарго могло бы стать стоп-краном для агрессии рф против Украины, — убежден Президент Центра глобалистики Михаил Гончар.

"В структуре доходов России от экспорта доминирует экспорт нефти и продуктов ее переработки. В 2021 году это принесло в общей сложности $180,1 млрд. ($110,1 млрд. — сырая нефть и $70 — нефтепродукты соответственно). Экспорт природного газа обеспечил $55,5 млрд доходов. Уголь — $17,6 млрд., электроэнергии — не более $1 млрд. В целом энергетический экспорт обеспечил поступление в РФ $253,2 млрд., что составляет 54,3% всей экспортной выручки.

Для сравнения: металлургический экспорт России обеспечил поступление $40,6 млрд., экспорт аграрной продукции — $37,7 млрд., экспорт высокотехнологичной продукции российского ОПК, которую успешно уничтожают сотнями единиц ВС Украины, принес рф меньше, чем экспорт угля — $15 млрд. Приведенные цифры подтверждают необходимость нанести удар по энергетическому экспорту рф", — отметил Михаил Гончар.

Газовое эмбарго — самый мощный фактор влияния на внешнюю и внутреннюю политику россии, — считает Ольга Белькова, директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями Оператора ГТС Украины.

"Из всего объема добываемого в рф газа наибольший объем для экспорта в другие страны (кроме ЕС) — около 14 млрд куб. м сжиженного природного газа. Поэтому следует не забывать о санкциях на LNG-технологии, чтобы российские компании не имели доступа к расширению этих мощностей. Также следует исключить выход на новые рынки удобрений и других продуктов переработки природного газа.

Ведь хранилища в россии тоже не бездонны, и уже более чем наполовину заполнены. И поэтому, если не будет возможностей для продажи, они будут вынуждены либо развалить эту отрасль на годы, либо садиться за стол переговоров", — говорит она.

На фоне последних действий «Газпрома», который заявил об остановке поставок газа в Болгарию и Польшу в ответ на их отказ соблюдать продиктованный кремлем механизм платежей, вопрос полного энергетического эмбарго приобретает критическое значение.

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