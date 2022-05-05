россия будет терять сверхприбыли только вследствие применения полного энергетического эмбарго, — эксперты — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

россия будет терять сверхприбыли только вследствие применения полного энергетического эмбарго, — эксперты

Сегодня 21:31Энергетика
23
Только полное энергетическое эмбарго могло бы стать стоп-краном для агрессии рф против Украины, — убежден Президент Центра глобалистики Михаил Гончар.
"В структуре доходов России от экспорта доминирует экспорт нефти и продуктов ее переработки. В 2021 году это принесло в общей сложности $180,1 млрд. ($110,1 млрд. — сырая нефть и $70 — нефтепродукты соответственно). Экспорт природного газа обеспечил $55,5 млрд доходов. Уголь — $17,6 млрд., электроэнергии — не более $1 млрд. В целом энергетический экспорт обеспечил поступление в РФ $253,2 млрд., что составляет 54,3% всей экспортной выручки.
Для сравнения: металлургический экспорт России обеспечил поступление $40,6 млрд., экспорт аграрной продукции — $37,7 млрд., экспорт высокотехнологичной продукции российского ОПК, которую успешно уничтожают сотнями единиц ВС Украины, принес рф меньше, чем экспорт угля — $15 млрд. Приведенные цифры подтверждают необходимость нанести удар по энергетическому экспорту рф", — отметил Михаил Гончар.
Газовое эмбарго — самый мощный фактор влияния на внешнюю и внутреннюю политику россии, — считает Ольга Белькова, директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями Оператора ГТС Украины.
"Из всего объема добываемого в рф газа наибольший объем для экспорта в другие страны (кроме ЕС) — около 14 млрд куб. м сжиженного природного газа. Поэтому следует не забывать о санкциях на LNG-технологии, чтобы российские компании не имели доступа к расширению этих мощностей. Также следует исключить выход на новые рынки удобрений и других продуктов переработки природного газа.
Ведь хранилища в россии тоже не бездонны, и уже более чем наполовину заполнены. И поэтому, если не будет возможностей для продажи, они будут вынуждены либо развалить эту отрасль на годы, либо садиться за стол переговоров", — говорит она.
На фоне последних действий «Газпрома», который заявил об остановке поставок газа в Болгарию и Польшу в ответ на их отказ соблюдать продиктованный кремлем механизм платежей, вопрос полного энергетического эмбарго приобретает критическое значение.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.