Rolls-Royce впервые за 118 лет продал более 6 тысяч авто в год — Finance.ua
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Rolls-Royce впервые за 118 лет продал более 6 тысяч авто в год

Фондовый рынок
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Rolls-Royce впервые за 118 лет продал более 6 тысяч авто в год
Rolls-Royce впервые за 118 лет продал более 6 тысяч авто в год
Британский производитель авто класса люкс Rolls-Royce Motor Cars впервые за свою 118-летнюю историю превысил годовой объем продаж более чем в 6 000 автомобилей.
Об этом сообщает Bloomberg.
По данным компании, в прошлом году клиентам был доставлен 6021 автомобиль, что на 8% больше, чем в 2021 году.
В Rolls-Royce также добавили, что спрос на все модели класса люкс «остается чрезвычайно высоким».
Исполнительный директор Rolls-Royce Motor Cars Торстен Мюллер-Отвос назвал 2022 год «знаковым» для компании, базирующейся в английском Гудвуде.
«Однако как для настоящего дома роскоши продажи не являются единственным критерием успеха: мы не являемся и никогда не будем массовым производителем авто», — отметил он.
Отмечается, что в 2022 году в штаб-квартире компании было создано более 150 новых рабочих мест, благодаря чему общая численность работников предприятия достигла 2500 человек.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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