Rolls-Royce впервые за 118 лет продал более 6 тысяч авто в год — Finance.ua

Rolls-Royce впервые за 118 лет продал более 6 тысяч авто в год 11.01.2023, 00:16 — Фондовый рынок

Rolls-Royce впервые за 118 лет продал более 6 тысяч авто в год

Британский производитель авто класса люкс Rolls-Royce Motor Cars впервые за свою 118-летнюю историю превысил годовой объем продаж более чем в 6 000 автомобилей.

Об этом сообщает Bloomberg

По данным компании, в прошлом году клиентам был доставлен 6021 автомобиль, что на 8% больше, чем в 2021 году.

В Rolls-Royce также добавили, что спрос на все модели класса люкс «остается чрезвычайно высоким».

Исполнительный директор Rolls-Royce Motor Cars Торстен Мюллер-Отвос назвал 2022 год «знаковым» для компании, базирующейся в английском Гудвуде.

«Однако как для настоящего дома роскоши продажи не являются единственным критерием успеха: мы не являемся и никогда не будем массовым производителем авто», — отметил он.

Отмечается, что в 2022 году в штаб-квартире компании было создано более 150 новых рабочих мест, благодаря чему общая численность работников предприятия достигла 2500 человек.

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Укрінформ По материалам:

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