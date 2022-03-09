Rolex остановил экспорт в рф — Finance.ua

Rolex остановил экспорт в рф

Сегодня 14:24 — Фондовый рынок

Rolex остановил экспорт в рф

Швейцарский бренд часов Rolex прекратил экспорт в россию.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Rolex.

Отмечается, что Rolex не владеет никакими компаниями или недвижимостью в россии.

Часы Rolex в россии продают независимые и частные местные ритейлеры, товары которых были доставлены до вторжения россии в Украину.

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