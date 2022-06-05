Родители тяжело больных детей получили право на досрочное назначение пенсии по возрасту — Finance.ua
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Родители тяжело больных детей получили право на досрочное назначение пенсии по возрасту

Сегодня 19:12Личные финансы
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Родители детей, больных тяжелыми, редкими заболеваниями, которым не установлена инвалидность, и воспитавшие их до достижения шестилетнего возраста, имеют право на досрочное назначение пенсии по возрасту.
Такое право предоставляется одному из родителей, согласно Закону Украины от 15 февраля 2022 года № 2040-ІХ «О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании пенсионного законодательства».

Когда назначается досрочная пенсия?

  • матерям тяжело больных детей такая пенсия назначается по достижении 50 лет и при наличии не менее 15 лет страхового стажа;
  • отцу ребенка такая пенсия может быть назначена по выбору матери или в случае ее отсутствия по достижении им 55 лет и при наличии у него страхового стажа не менее 20 лет.
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По материалам: На пенсии
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