Родители тяжело больных детей получили право на досрочное назначение пенсии по возрасту — Finance.ua

Родители тяжело больных детей получили право на досрочное назначение пенсии по возрасту

Сегодня 19:12 — Личные финансы

Родители детей, больных тяжелыми, редкими заболеваниями, которым не установлена инвалидность, и воспитавшие их до достижения шестилетнего возраста, имеют право на досрочное назначение пенсии по возрасту.

Такое право предоставляется одному из родителей, согласно Закону Украины от 15 февраля 2022 года № 2040-ІХ «О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании пенсионного законодательства».

Когда назначается досрочная пенсия?

матерям тяжело больных детей такая пенсия назначается по достижении 50 лет и при наличии не менее 15 лет страхового стажа;

отцу ребенка такая пенсия может быть назначена по выбору матери или в случае ее отсутствия по достижении им 55 лет и при наличии у него страхового стажа не менее 20 лет.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.