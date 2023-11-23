Роберт Кийосаки назвал лучшую защиту от гиперинфляции — Finance.ua

Роберт Кийосаки назвал лучшую защиту от гиперинфляции
Инвестор и автор известной книги «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки подверг критике американское правительство. В то же время предприниматель призвал покупать Bitcoin, драгоценные металлы и оружие, а также изучить тему гиперинфляции.
19 ноября 2023 г. Кийосаки опубликовал пост в соцсети X (ранее Twitter), где упомянул о финансовом кризисе в Германии в 1921—1923 годах. Немецкая гиперинфляция вылилась в ситуацию, при которой цены росли вдвое за 3 дня, а в течение месяца — в тысячу раз.
По словам предпринимателя, ему хочется верить, что правительство не допустит аналогичного развития событий в США. При этом руководству страны не хватает квалификации, считает Кийосаки.
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«Лидеры нашего правительства самые некомпетентные в мире. Изучите гиперинфляцию в Германии и Зимбабве и подготовьтесь. Еда всегда будет ценной, как и оружие, золото, серебро. И все же я считаю, что Bitcoin — ваша лучшая защита, поскольку Bitcoin — это народные деньги, а значит люди контролируют его ценность, а не наши лидеры», — заявил Кийосаки.
Предприниматель неоднократно призывал инвестировать средства в Bitcoin. Роберт Кийосаки также предрек рост курса Bitcoin до $135 000.
В октябре бизнесмен резко высказался в адрес людей, вкладывающих деньги в акции и облигации в соотношении 60/40. Он назвал их «кораблем дураков» и заявил, что такие инвесторы окажутся главными неудачниками в 2024 году.
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