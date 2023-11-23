Роберт Кийосаки назвал лучшую защиту от гиперинфляции — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Роберт Кийосаки назвал лучшую защиту от гиперинфляции

Криптовалюта
46
Роберт Кийосаки назвал лучшую защиту от гиперинфляции
Роберт Кийосаки назвал лучшую защиту от гиперинфляции
Инвестор и автор известной книги «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки подверг критике американское правительство. В то же время предприниматель призвал покупать Bitcoin, драгоценные металлы и оружие, а также изучить тему гиперинфляции.
Роберт Кийосаки назвал лучшую защиту от гиперинфляции
19 ноября 2023 г. Кийосаки опубликовал пост в соцсети X (ранее Twitter), где упомянул о финансовом кризисе в Германии в 1921—1923 годах. Немецкая гиперинфляция вылилась в ситуацию, при которой цены росли вдвое за 3 дня, а в течение месяца — в тысячу раз.
По словам предпринимателя, ему хочется верить, что правительство не допустит аналогичного развития событий в США. При этом руководству страны не хватает квалификации, считает Кийосаки.
Читайте также
«Лидеры нашего правительства самые некомпетентные в мире. Изучите гиперинфляцию в Германии и Зимбабве и подготовьтесь. Еда всегда будет ценной, как и оружие, золото, серебро. И все же я считаю, что Bitcoin — ваша лучшая защита, поскольку Bitcoin — это народные деньги, а значит люди контролируют его ценность, а не наши лидеры», — заявил Кийосаки.
Предприниматель неоднократно призывал инвестировать средства в Bitcoin. Роберт Кийосаки также предрек рост курса Bitcoin до $135 000.
В октябре бизнесмен резко высказался в адрес людей, вкладывающих деньги в акции и облигации в соотношении 60/40. Он назвал их «кораблем дураков» и заявил, что такие инвесторы окажутся главными неудачниками в 2024 году.
Следите за актуальным курсом криптовалют на Finance.ua. Переходите по ссылке, чтобы всегда быть в курсе!

Курс криптовалют к доллару

По материалам:
incrypted
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.