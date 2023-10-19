Рискованная ставка Украины окупается: суда направляются в черноморские порты, — Bloomberg Сегодня 10:45 — Казна и Политика

Постоянный поток судов везет зерно и металлы из Украины через месяц после того, как первое прибывшее судно прошло через новый морской коридор в Черном море, несмотря на российские угрозы.

Как показывают данные отслеживания судов, собранные агентством Bloomberg, с момента вступления коридора в силу в середине сентября в порты Большой Одессы зашли более 30 судов. Их грузы включают около 1 млн тонн зерна, заявил на этой неделе депутат комитета украинского парламента по сельскому хозяйству Дмитрий Соломчук.

Это указывает на то, что рискованная ставка Киева более чем просто символическая и что она возвращает себе определенный контроль над торговлей из своих черноморских портов.

Украинские фермеры сейчас собирают урожай, а урожай (даже во время войны) оказался больше, чем ожидалось, что делает это время жизненно важным для экспорта. Соломчук заявил, что в течение нескольких недель страна столкнется с проблемой хранения зерна, если поставки не возобновятся.

Согласно расчетам Bloomberg с использованием данных Marine Traffic, общая грузоподъемность 32 судов, заходивших в порты Украины в течение месяца с 16 сентября, составила около 1,4 миллиона тонн. Это было бы аналогично объему, отправленному по коридору, поддерживаемому ООН и Турцией, в первый месяц его работы, но это все равно всего лишь треть объемов, прошедших по этому маршруту, когда он работал наиболее эффективно.

Корабли теперь пытаются приближаться к побережью стран-членов НАТО, Болгарии и Румынии, чтобы снизить риски. Как показывают данные отслеживания судов, некоторые суда, использующие новый маршрут, отключили сигналы местоположения по мере прибытия в порты Черного моря.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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