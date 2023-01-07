Риск велик, как никогда: с какими инвестиционными инструментами следует быть осторожными — Finance.ua

Риск велик, как никогда: с какими инвестиционными инструментами следует быть осторожными Сегодня 15:37 — Личные финансы

Риск велик, как никогда: с какими инвестиционными инструментами следует быть осторожными

Даже во время войны на рынке финансовых услуг можно встретить ряд привлекательных предложений, обещающих, на первый взгляд, хорошую прибыль. Но не все они действительно помогут сохранить и приумножить ваши средства — под привлекательным предложением может скрываться финансовая опасность.

На что не стоит тратить свое время и деньги в 2023 году — рассказала финансовый планер iPlan.ua Ульяна Гринчевская.

Депозиты

Эксперт напоминает, что с 3 июня Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 25%.

Коммерческие банки на эту новость стали реагировать повышением ставок на свои депозитные продукты. Некоторые банки, по состоянию на сегодняшний день, предлагают 17-18% годовых в гривне, или 4% в долларах.

«Когда я эти проценты сравниваю со списком ТОП-10 надежных банков по версии minfin.com.ua, то понимаю, что таким банкам может не хватать ликвидности, соответственно они привлекают больше средств населения», — говорит эксперт.

Но в этой истории есть позитивная новость: во время военного положения и в течение трех месяцев после его завершения введено 100% гарантирование вкладов физических лиц во всех банках.

«Но если вы все же хотите спать спокойно и не волноваться, что банк, в котором вы разместили депозит, может прекратить свою деятельность, то можно обратить внимание на банки с высоким рейтингом надежности или купить ОВГЗ — кроме того, что вы сможете получить процент от вложенных средств, таким образом вы инвестируете в победу», — советует Гринчевская.

Слишком «доходные» предложения

По мнению эксперта, не стоит обращать внимание на проекты, предлагающие инвестировать средства под 20-30% в месяц. Часто за столь высокими процентами скрывается финансовая пирамида.

Наверняка многим известны такие финансовые пирамиды как «МММ 2 волна», «Меркурий»; Forex MMCIS Group, Helix и т.д.

Поначалу вкладчикам показали «сладкую конфетку» в виде высоких процентов, примерно 30% в месяц, но потом все заканчивалось скверно — потерей инвестированного капитала. Поэтому, как только вы видите такое «мега интересное и прибыльное предложение», проверьте данную компанию как минимум на наличие позитивных и негативных отзывов, и после проанализированной информации примите верное решение, — говорит финансовый советник.

Криптовалюты

Не стоит в 2023 году инвестировать в криптоактивы без четкой цели и стратегии. Почему-то так исторически сложилось, что люди, желающие быстро обогатиться, «идут на рынок криптовалют» без подготовки.

То есть, часто люди хаотично покупают криптоактивы на все сбережения и далее не понимают, что с этим делать, объясняет эксперт.

«В 2022 году рынок криптовалюты еще раз показал, что он очень волатилен. На самом деле, я не против такого инструмента, считаю, что это крутая технология, которая развивается быстрыми темпами. Если все же вы приняли для себя решение инвестировать в данный инструмент, то следует прислушаться к некоторым советам», — отмечает Гринчевская.

Во-первых, определить цель такого инвестирования, во-вторых, изучить актив, который вы хотите купить, и в-третьих, покупать активы не во все сбережения. Это рисковый актив, поэтому вы можете выделить до 10% от своего капитала инвестиций.

Недвижимость

Инвестиция в недвижимость в целях сдачи в аренду, по мнению финансового планера, выглядит не очень надежным вариантом инвестирования в 2023 году.

«Мое мнение сформировалось по понятным причинам: война еще продолжается, и высок риск ракетных ударов, в результате чего может быть разрушено приобретенное имущество. С начала полномасштабной войны в Украине было разрушено более 74 тысяч жилых домов», — напоминает Гринчевская.

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Многие могут сказать, что купить недвижимость сейчас — хорошая идея, ведь появилось много интересных предложений, цены на недвижимость с начала войны уменьшились в среднем на 20%, а на западе Украины меньше вероятность ракетных ударов и тому подобное.

Такая инвестиция будет интересна инвесторам с крупным капиталом.

Кроме того, чтобы ваши инвестиции принесли вам максимальную пользу в виде прибыли, следует помнить следующие правила:

сначала определяем цель инвестирования;

затем ведем собственный бюджет (считаем доходы/расходы);

далее формируем капитал для инвестиций и инвестиционный портфель.

А также никогда «не держим все яйца в одной корзине», то есть диверсифицируем риски и свои инвестиции в разные направления.

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Pro Гроші По материалам:

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