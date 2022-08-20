Риск рецессии в еврозоне достиг наивысшего уровня с ноября 2020 года — Finance.ua

Риск рецессии в еврозоне достиг наивысшего уровня с ноября 2020 года Сегодня 18:20

Риск рецессии в еврозоне достиг наивысшего уровня с ноября 2020 года — вероятность спада экономики в течение двух кварталов подряд выросла до 60% с 45% в предыдущем исследовании.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на опрошенных экономистов.

"Вероятность сокращения производства в течение двух кварталов подряд выросла до 60% с 45% в предыдущем исследовании и выросла с 20% до вторжения россии в Украину.

Германия, самая большая экономика блока и одна из наиболее склонных к сокращению поставок российского природного газа, вероятно, будет стагнировать уже с этого квартала", — говорится в статье.

Отмечается, что ухудшающаяся экономическая ситуация и рост стоимости жизни происходят на фоне проблем с поставкой электроэнергии из россии и засухи в ряде европейских стран.

Это должно привести к росту инфляции в еврозоне, которая, по оценкам экономистов, в среднем составит около 8% в 2022 году, что вдвое выше целевого показателя Европейского центробанка, который прогнозирует 4%-й порог.

Економічна Правда По материалам:

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