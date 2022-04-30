Рига передала Киеву 11 пассажирских автобусов и гумпомощь — Кличко

Сегодня 18:00 — Казна и Политика

В Киев прибыли 11 современных пассажирских автобусов из Риги и гуманитарная помощь, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Друзья! Сегодня наши латвийские партнеры, делегация мэрии города Риги передали Киеву в качестве помощи 11 современных пассажирских автобусов. А также — гуманитарную помощь», — написал мэр Киева в телеграм-канале в субботу.

Кличко поблагодарил вице-мэра Риги Эдвардса Смилтенса за его визит, чтобы лично передать эту помощь. «Это для нас свидетельство солидарности Латвии с Украиной, ее столицей, с украинским народом в нашей борьбе за свою независимость и свободу», — отметил он.

На каждом автобусе есть принт из символичного мурала с объятиями, созданного в Риге латвийским художником.

Городские власти Риги рассматривают возможность передачи Киеву еще более 30 автобусов.

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