Рига передала Киеву 11 пассажирских автобусов и гумпомощь — Кличко — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рига передала Киеву 11 пассажирских автобусов и гумпомощь — Кличко

Сегодня 18:00Казна и Политика
18
В Киев прибыли 11 современных пассажирских автобусов из Риги и гуманитарная помощь, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
«Друзья! Сегодня наши латвийские партнеры, делегация мэрии города Риги передали Киеву в качестве помощи 11 современных пассажирских автобусов. А также — гуманитарную помощь», — написал мэр Киева в телеграм-канале в субботу.
Кличко поблагодарил вице-мэра Риги Эдвардса Смилтенса за его визит, чтобы лично передать эту помощь. «Это для нас свидетельство солидарности Латвии с Украиной, ее столицей, с украинским народом в нашей борьбе за свою независимость и свободу», — отметил он.
На каждом автобусе есть принт из символичного мурала с объятиями, созданного в Риге латвийским художником.
Городские власти Риги рассматривают возможность передачи Киеву еще более 30 автобусов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.