РФ выкупит акции своих же компаний на 10 миллиардов долларов — Finance.ua

На 1 февраля объем средств на ФНБ составил 13,6 трлн рублей. Россия таким образом пытается удержать обвал своего рынка, ведь в связи с развязкой войны против Украины российские компании оказались под санкциями и потеряли десятки иностранных инвесторов.
Капитализация крупнейших российских эмитентов упала на 80% и даже 90% за несколько дней, а индекс Мосбиржи с 21 по 25 февраля снизился на 30%. С 25 февраля торгов акциями на Мосбирже не проводится — такое решение принял российский центробанк.
В попытках удержать рынок власти оккупанта приняли также решение повысить учетную ставку с 9,5% до 20% годовых и обязали экспортеров продавать 80% валютной выручки.
Справка Finance.ua:
депутаты-республиканцы Конгресса США потребовали от министра финансов США Джанет Йеллен запретить России обменивать 17 млрд долларов резервов Международного валютного фонда, которые она получила в прошлом году. Кроме того, Россия должна быть отрезана от финансирования со стороны МВФ;
Сбербанк повысил ставки по потребительским кредитам до 21,9–29,9 % (было 12,9–21,7 %), ВТБ — до 15,9–29,9 % (было 5,9–13,8 %). Ранее ставка Сбербанка по потребительским займам зависела от суммы кредитования и срока, сейчас ставки одинаковы;
капиталы богатейших людей России стремительно уменьшаются на фоне масштабных распродаж на рынке, поскольку страны Запада вводят санкции против Российской Федерации после начала войны в Украине.