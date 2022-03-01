РФ выкупит акции своих же компаний на 10 миллиардов долларов — Finance.ua

РФ выкупит акции своих же компаний на 10 миллиардов долларов

Сегодня 19:09 — Мир

РФ выкупит акции своих же компаний на 10 миллиардов долларов

Россия планирует выкупить акции российских компаний на сумму до 10 млрд долларов (1 трлн рублей) на средства Фонда национального богатства, против которого в понедельник США ввели санкции.

Об этом сообщает Forbes Russia.

На 1 февраля объем средств на ФНБ составил 13,6 трлн рублей. Россия таким образом пытается удержать обвал своего рынка, ведь в связи с развязкой войны против Украины российские компании оказались под санкциями и потеряли десятки иностранных инвесторов.

Капитализация крупнейших российских эмитентов упала на 80% и даже 90% за несколько дней, а индекс Мосбиржи с 21 по 25 февраля снизился на 30%. С 25 февраля торгов акциями на Мосбирже не проводится — такое решение принял российский центробанк.

В попытках удержать рынок власти оккупанта приняли также решение повысить учетную ставку с 9,5% до 20% годовых и обязали экспортеров продавать 80% валютной выручки.

Справка Finance.ua:

депутаты-республиканцы Конгресса США потребовали от министра финансов США Джанет Йеллен запретить России обменивать 17 млрд долларов резервов Международного валютного фонда, которые она получила в прошлом году. Кроме того, Россия должна быть отрезана от финансирования со стороны МВФ;

Сбербанк повысил ставки по потребительским кредитам до 21,9–29,9 % (было 12,9–21,7 %), ВТБ — до 15,9–29,9 % (было 5,9–13,8 %). Ранее ставка Сбербанка по потребительским займам зависела от суммы кредитования и срока, сейчас ставки одинаковы;



капиталы богатейших людей России стремительно уменьшаются на фоне масштабных распродаж на рынке, поскольку страны Запада вводят санкции против Российской Федерации после начала войны в Украине.



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