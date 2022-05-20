рф все еще не заплатила за транзит газа: Витренко допустил новый арбитраж между "Газпромом" и "Нафтогазом" — Finance.ua

рф все еще не заплатила за транзит газа: Витренко допустил новый арбитраж между "Газпромом" и "Нафтогазом"

Сегодня 19:37 — Энергетика

НАК «Нафтогаз Украины» все еще не получил платеж от российского монополиста «Газпром» за транзит газа в Европу в следующем месяце. Как заявил глава госкомпании Юрий Витренко, «Нафтогаз» намерен обратиться в арбитраж.

«Они медленно платят (транзитные сборы. — Ред.) за следующий месяц. Мы еще не получили деньги за месяц. Так что, похоже, у нас будет новый арбитраж между «Газпромом» и «Нафтогазом», — рассказал Витренко в эфире Sky News 20 мая.

Он также отметил, что сокращение транзита газа через Украину — вина не Украины, а рф. «Это не мы остановили транзит... очевидно, они играют в эти игры потому, что примерно в то же время они прекратили поставки в Польшу. Раньше они хотели, чтобы Польша и Болгария платили в рублях, хотя это противоречит правилам», — сказал глава «Нафтогаза».

Также он прокомментировал отключение двух стран ЕС от поставок топлива и заявил, что рф довольна высокими ценами на газ. «Польша и Болгария не так важны для „Газпрома“, условно говоря, это не их основные клиенты. Они (россия. — Ред.) зарабатывают гораздо больше от таких клиентов, как Германия, как Италия, например. Они более чем довольны некоторыми рекордно высокими ценами на природный газ. Они зарабатывают намного больше, чем раньше, поэтому, даже если отправляют меньше газа в Европу, цена растет из-за ограниченного предложения», — подытожил Витренко.

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