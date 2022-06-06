РФ пытается продать украденное украинское зерно странам Африки — New York Times — Finance.ua
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РФ пытается продать украденное украинское зерно странам Африки — New York Times

Сегодня 11:00Казна и Политика
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Москва пытается продать украденное украинское зерно пострадавшим от засухи странам Африки. Кремль намерен воспользоваться тем, что спровоцировал продовольственный кризис.
Об этом сообщило американское издание The New York Times.
Соединенные Штаты Америки в мае направили уведомления 14 странам, преимущественно африканским. Они известили, что рф выводит из портов грузовые суда с зерном. Они курсировали между Керченским проливом, разделяющим Крым и россию, и портами Средиземноморья.
Российские суда отключали транспондеры при пересечении Средиземного моря. Таким образом, они скрывали конечный пункт назначения. Их суда заходили в порты Турции и Сирии. Американский политик на условиях анонимности отметил, что, вероятно, рф продает товар с большой скидкой.
Страны Африки предстали перед выбором: воспользоваться военными преступлениями или не покупать пшеницу, когда они на грани голода. Украина заявляла, что россияне похитили около 500 000 тонн пшеницы на сумму $100 000 млн. Зерно перевозили из Крыма, в том числе подсанкционными судами.
Глава Африканского Союза, президент Сенегала Маки Салл встречался с владимиром путиным. В прошлую пятницу они обсуждали поставки зерна.
Главный секретарь МИД Кении Мачария Камау публично отрицает получение предупредительного извещения из США. Он назвал такой ход пропагандистским. В свою очередь пресс-секретарь МИД Танзании Минди Кассига заявила, что их позиция остается нейтральной.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Bykvu
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