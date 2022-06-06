Соединенные Штаты Америки в мае направили уведомления 14 странам, преимущественно африканским. Они известили, что рф выводит из портов грузовые суда с зерном. Они курсировали между Керченским проливом, разделяющим Крым и россию, и портами Средиземноморья.
Российские суда отключали транспондеры при пересечении Средиземного моря. Таким образом, они скрывали конечный пункт назначения. Их суда заходили в порты Турции и Сирии. Американский политик на условиях анонимности отметил, что, вероятно, рф продает товар с большой скидкой.
Страны Африки предстали перед выбором: воспользоваться военными преступлениями или не покупать пшеницу, когда они на грани голода. Украина заявляла, что россияне похитили около 500 000 тонн пшеницы на сумму $100 000 млн. Зерно перевозили из Крыма, в том числе подсанкционными судами.
Глава Африканского Союза, президент Сенегала Маки Салл встречался с владимиром путиным. В прошлую пятницу они обсуждали поставки зерна.
Главный секретарь МИД Кении Мачария Камау публично отрицает получение предупредительного извещения из США. Он назвал такой ход пропагандистским. В свою очередь пресс-секретарь МИД Танзании Минди Кассига заявила, что их позиция остается нейтральной.