рф принудительно удержала с Google $10 млн. Их передадут на спецоперацию — СМИ

Сегодня 11:12 — Фондовый рынок

российское издание TJ опубликовало новость о решении суда между российским представительством Google и каналом Царьград. Последний утверждает, что получил 1 млрд рублей ($10 млн.).

Что об этом известно:

в 2020 году «Царьград» подал в суд на Google в рф из-за блокировки его канала на YouTube. Причина блокировки — владелец канала Константин Малофеев находится под американскими санкциями. Суд, кто бы мог такого ожидать, встал на сторону не Google;

Согласно решению суда, Google в рф должен был восстановить канал за 5 дней и выплатить 100 тыс. рублей штрафа. Пеня — удвоение штрафа за каждый день невыполнения решения вплоть до достижения отметки в 1 млрд рублей;

Теперь, как утверждают в «Царьграде», суд принудительно удержал из Google в России этот 1 млрд рублей, сняв средства с заблокированного ранее счета компании в россии.

Ключевым является то, что согласно заявлениям «Царьград», средства фактически заработанные компанией Google будут переданы на финансирование, как говорят в рф, «специальной военной операции» — то есть войны в Украине. За $10 млн можно купить, например, четыре танка.

Компания Google пока никак не комментирует эту информацию, невзирая на всю серьезность заявлений с российской стороны. Более того, в России продолжают работать сервисы компании, несмотря на то, что финансы Google использовали (или используют) для финансирования войны.

К слову, как говорят источники Bloomberg, команда Google вывозит из России своих сотрудников, опасаясь давления со стороны властей.

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