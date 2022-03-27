рф планирует использовать гривну на территориях ОРДЛО — Finance.ua
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рф планирует использовать гривну на территориях ОРДЛО

Сегодня 18:33Казна и Политика
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Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины подтверждает информацию о планах россии использовать гривну на территориях ОРДЛО.
Об этом говорится в сообщении Центра в Telegram.
«Это не очередная манипуляция от так называемой ДНР и рф, а проявление их экономической катастрофы из-за санкций», — отметили в сообщении.
Согласно оккупационному плану, за 7-10 дней «власти» ОРДО планировали завезти рубль и совершить обмен.
Но для такой операции требуется как минимум 1,5 млрд рублей, а денег у рф нет даже на выплату заработной платы солдатам оккупантов, пояснили специалисты.
«После консультации с российским минфином было решено использовать гривны на всей территории ОРДЛО, кроме этого, другая цель — постепенное изъятие у населения гривневой массы», — рассказали в Центре противодействия дезинформации.
По данным Центра, население временно захваченных населенных пунктов категорически отказывается от рублей и оказывает максимальное сопротивление оккупантам.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.UA
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