рф может потерять 6 млрд долларов из-за торгового эмбарго с Украиной — Опендатабот

Сегодня 16:46 — Мир

Прекращение торговых отношений, инициированное украинским правительством в начале апреля, будет стоить России около 6 млрд долларов ежегодно.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными «Опендатабот».

Напомним, в начале апреля Правительство приняло закон о введении эмбарго на торговлю с рф. В то же время за последние годы Украина сократила долю россии в импорте более чем вдвое: с 17% до 7%.

opendatabot.ua

В топе товаров, импортируемых из россии, оказались топливные материалы, нефть, полимеры и пластмасса.

opendatabot.ua

Назар Чернявский, СЕО Sayenko Kharenko считает, что под действие постановления попадают только товары, завезенные в режиме импорта. По его мнению, эмбарго не распространяется на услуги или права интеллектуальной собственности, в частности, IT или SAAS-продукты.

«Если говорить о каком-то теоретическом подходе определения происхождения в контексте услуг в ІТ, я бы исходил из финансового принципа — куда идут деньги. Если средства уплачиваются компании, зарегистрированной в стране-агрессоре, и там часть из них попадает в бюджет в виде налогов, или если бенефициарные собственники такой компании являются резидентами такого государства и заплатят там налоги с полученных дивидендов, то это должно быть основанием, чтобы отказаться от этих услуг», — комментирует адвокат

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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