рф искусственно тормозит инспекцию судов в Босфоре — Мининфраструктуры — Finance.ua
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рф искусственно тормозит инспекцию судов в Босфоре — Мининфраструктуры

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С октября россия целенаправленно саботирует инспекцию судов в Босфоре в рамках «зерновой инициативы», что приводит к стабильно большой очереди из более чем 100 судов.
Об этом говорится в заявлении Министерства инфраструктуры Украины.
По данным министерства, 17,8 миллиона тонн украинской агропродукции на 659 судах было экспортировано из портов Большой Одессы («Одесса», «Черноморск» и «Южный») в 40 стран мира с 1 августа 2022 года. Всего с начала работы «Зерновой инициативы» три порта отправили 659 судов с продовольствием в страны Африки, Азии и Европы, а 643 приняли новых под загрузку продукцией украинских аграриев.
"При условии полноценного функционирования коридора объемы украинского экспорта на мировые рынки должны составлять 25-29 миллионов тонн. Так, с октября украинские порты вынуждены работать на половину своей мощности, уменьшился объем флота на вход в порты под загрузку, уменьшился объем экспорта на 3 млн тонн ежемесячно.
Главная причина — целенаправленный саботаж российской стороной инспекций судов в Босфоре, что приводит к стабильно большой очереди из более чем 100 судов", — подчеркнули в министерстве.
Начиная с октября 2022 года делегация россии в Совместном координационном центре (СКЦ) начала искусственно тормозить процесс инспекции судов. Во-первых, как только объем экспорта стал расти, российская сторона сократила количество инспекционных команд с 5 до 3 без какого-либо объяснения.
Во-вторых, искусственно увеличивают время на проведение самих инспекций из-за проверки показателей работы судов, не регламентированных документами СКЦ и не имеющих никакого отношения к зерновому соглашению. Так, на проверку одного судна уходит от 4 часов, а в день проходит 5-7 проверок при минимально необходимых 16-18. Нередки случаи, когда россияне просто отказываются работать по выдуманным причинам, когда все другие стороны в СКЦ подтверждают условия для продления инспекции", — пояснил представитель Украины в СКЦ Руслан Сахаутдинов.
«Проблема решается увеличением инспекционных групп и количеством инспекций в день. Мы неоднократно обращались к нашим партнерам по соглашению и готовы к этому. В ноябре, когда в Босфоре ожидали более 200 судов, ООН и Турция самостоятельно провели за два дня 86 инспекций и доказали, что это вполне реально», — добавил он.
По материалам:
Економічна Правда
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