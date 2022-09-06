рф и Китай переводят оплату за поставки по газопроводу «Сила Сибири» в рубли и юани — Finance.ua
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рф и Китай переводят оплату за поставки по газопроводу «Сила Сибири» в рубли и юани

Энергетика
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рф и Китай переводят оплату за поставки по газопроводу «Сила Сибири» в рубли и юани
рф и Китай переводят оплату за поставки по газопроводу «Сила Сибири» в рубли и юани
российский «Газпром» и китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) переводят оплату за поставки по газопроводу «Сила Сибири» в рубли и юани.
Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-релиз «Газпрома».
Отмечается, что договоренность об этом была достигнута на встрече главы «Газпрома» Алексея Миллера и председателя совета директоров CNPC Дая Хоуляна, прошедшей в режиме видео-конференц-связи в рамках Восточного экономического форума.
Согласно пресс-релизу «Газпрома», во время встречи подписали дополнительные соглашения к долгосрочному договору купли-продажи газа по «восточному» маршруту (газопроводу «Сила Сибири»).
«В частности, зафиксирован переход на проведение расчетов за поставку российского газа в Китай в национальных валютах стран — рублях и юанях», — заявили в компании.
В Газпроме назвали новый механизм оплаты взаимовыгодным, своевременным, надежным и практическим решением.
Миллер добавил, что это упростит проведение расчетов и даст дополнительный импульс развитию экономик россии и КНР.
Издание напоминает, что в феврале «Газпром» и CNPC заключили второй долгосрочный договор о поставках природного газа в Китай. После выхода проекта на полную мощность объем поставок газа по «дальневосточному» маршруту должен увеличиться на 10 млрд куб. м в год и вместе достигнет 48 млрд куб. м в год с учетом снабжения газопроводом «Сила Сибири».
В мае «Газпром» заявлял, что экспорт газа в Китай с начала года вырос почти на 60%. В июле и августе российская компания также заявляла, что поставки в КНР продолжают увеличиваться.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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