рф и Китай переводят оплату за поставки по газопроводу «Сила Сибири» в рубли и юани — Finance.ua

рф и Китай переводят оплату за поставки по газопроводу «Сила Сибири» в рубли и юани Сегодня 20:45 — Энергетика

рф и Китай переводят оплату за поставки по газопроводу «Сила Сибири» в рубли и юани

российский «Газпром» и китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) переводят оплату за поставки по газопроводу «Сила Сибири» в рубли и юани.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-релиз «Газпрома».

Отмечается, что договоренность об этом была достигнута на встрече главы «Газпрома» Алексея Миллера и председателя совета директоров CNPC Дая Хоуляна, прошедшей в режиме видео-конференц-связи в рамках Восточного экономического форума.

Согласно пресс-релизу «Газпрома», во время встречи подписали дополнительные соглашения к долгосрочному договору купли-продажи газа по «восточному» маршруту (газопроводу «Сила Сибири»).

«В частности, зафиксирован переход на проведение расчетов за поставку российского газа в Китай в национальных валютах стран — рублях и юанях», — заявили в компании.

В Газпроме назвали новый механизм оплаты взаимовыгодным, своевременным, надежным и практическим решением.

Миллер добавил, что это упростит проведение расчетов и даст дополнительный импульс развитию экономик россии и КНР.

Издание напоминает, что в феврале «Газпром» и CNPC заключили второй долгосрочный договор о поставках природного газа в Китай. После выхода проекта на полную мощность объем поставок газа по «дальневосточному» маршруту должен увеличиться на 10 млрд куб. м в год и вместе достигнет 48 млрд куб. м в год с учетом снабжения газопроводом «Сила Сибири».

В мае «Газпром» заявлял, что экспорт газа в Китай с начала года вырос почти на 60%. В июле и августе российская компания также заявляла, что поставки в КНР продолжают увеличиваться.

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Економічна Правда По материалам:

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